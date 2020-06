Mutter und neunjährige Tochter tot aufgefunden

Allmersbach im Tal. Eine 41-jährige Frau und ihre neunjährige Tochter sind am Sonntag gegen 10 Uhr tot in ihrer Wohnung in Allmersbach im Tal aufgefunden worden. Unter Tatverdacht steht der 36 Jahre alte Ex-Partner der Frau, das geben die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Aalen in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.

Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Bei dem 36 Jahre alten Tatverdächtigen handelt es sich um einen Deutschen, der vermutlich mit einem roten Opel Astra mit dem amtlichen Kennzeichen VAI-SH 99 unterwegs ist. Wo sich der Tatverdächtige derzeit aufhalte, ist unbekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Todesfallermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart aufgenommen. Es befanden sich neben Kräften der Kriminalpolizei einige Streifenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Hinweise auf das Fahrzeug werden unter Telefon (07151) 9500 entgegengenommen.