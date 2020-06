Beamte von der Ostalb in Stuttgart

Aalen. Auch Beamte des Polizeipräsidiums in Aalen waren in der Nacht zum Sonntag im Einsatz wegen der Krawalle in Stuttgart. Dies bestätigte Holger Bienert, Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit in Aalen. Insgesamt seien 26 Kolleginnen und Kollegen nach Stuttgart abgeordnet worden, so Holger Bienert. Dabei habe es sich nicht um Beamte gehandelt, die am Wochenende sowieso Dienst gehabt hätten, sondern es seien Polizisten alarmiert worden, die frei hatten und zuhause gewesen seien. Mit Dienstfahrzeugen sind diese nach Stuttgart gefahren. Von den Beamten des Polizeipräsidiums Aalen wurden laut Bienert niemand bei dem Einsatz in Stuttgart verletzt.