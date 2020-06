Am Montag scheint immer wieder die Sonne

Am Montag wird das Wetter auf der Ostalb recht ordentlich. Es wechseln sich Sonne und teils dichte Wolken ab, ganz vereinzelt kann es auch noch etwas regnen. Die Spitzenwerte liegen bei 22 bis 25 Grad. 22 Grad werden es in Neresheim, 23 in Bopfingen, 24 in Aalen und Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 25 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es meist klar oder nur locker bewölkt. Es kühlt ab auf 12 bis 9 Grad. Am Dienstag wird es freundlich, maximal 26 Grad. Im weiteren Wochenverlauf gibt es weiterhin freundliches Sommerwetter. Es scheint häufig die Sonne. Dazu pendeln sich die Werte um, beziehungsweise bei knapp über 25 Grad ein.