Der Kirchengemeinderat St. Michael nimmt seine Arbeit auf

Glaube Als erste der vier Kirchengemeinden in der Seelsorgeeinheit Schwäbisch Gmünd-Mitte hat sich in der katholischen Weststadtgemeinde St. Michael der neu gewählte Kirchengemeinderat konstituiert. Bedingt durch die Corona-Auflagen sind erst seit Kurzem Sitzungen möglich, obwohl die Wahlen bereits im März waren. Einstimmig wurde Gabriele Domes wieder als gewählte Vorsitzende des Gremiums bestimmt, Horst Fritz zu ihrem Stellvertreter. Fünf neue Mitglieder wurden durch Dekan Robert Kloker (links) mit ihrem Dienstversprechen verpflichtet. Dem neuen Kirchengemeinderat ist es ein großes Anliegen, die Ökumene in der Weststadt voranzutreiben und für eine starke Vernetzung der Gemeindemitglieder zu sorgen. Foto: privat