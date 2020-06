Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.15 Uhr: Ein 36-jähriger Mann, den die Polizei im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod einer 41-Jährigen und ihrer neunjährigen Tochter in Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis) im Verdacht hatte, hat die Tat gestanden. Die Polizei hatte die Leichen nach einem Hinweis aus der Verwandtschaft gefunden. Sie vermutete, dass der Ex-Freund der Frau die beiden in der Nacht zum Sonntag getötet hatte. Der Mann ist nicht der Vater des Kindes. Laut Polizei hat der Verdächtige bei seiner Vernehmung gestanden, Mutter und Tochter getötet zu haben. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

6.10 Uhr: Am Montagabend kam es auf der zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Aus bislang unbekannter Ursache lief eine 44-jährige Frau auf die rechte Fahrspur und wurde von einem herannahenden Lkw gestreift. Die Frau wurde auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt schwere Verletzungen.

6.04 Uhr: Und auch die Züge rollen in der kommenden Stunde pünktlich ab. Pendler kommen entspannt an ihr Ziel.

6.03 Uhr: Nun blicken wir auf die Straßen der Ostalb am Dienstagmorgen: Keine Staus zu melden. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.