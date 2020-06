Einbruch in Gschwender Lebensmittelgeschäft

Gschwend. Zwischen Samstagabend, 21.15 Uhr und Montagmorgen, 5.45 Uhr stiegen Unbekannte über das Dach in einen Lebensmittelmarkt in der Hagstraße ein, wo sie mit einem Brechwerkzeug Bürotüren aufwuchteten. Wie die Polizei vermeldet, rissen die Täter mit Gewalt die Alarmanlage aus der Wand, die dabei völlig zerstört wurde. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Täter nicht in die angrenzenden Räume; diese waren alle verschlossen. Der bei dem Einbruch entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Hinweise auf die Einbrecher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: (07171)3580.