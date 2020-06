Polizei warnt vor Haustürgeschäften

Ostalbkreis/Schwäbisch Gmünd. Die Polizei warnt in einer Pressemitteilung vor Haustürgeschäften bei denen an der Haustüre Handwerkerleitungen angeboten werden. In den letzten Tagen gingen mehrere Meldungen von Bürgern im Raum Schwäbisch Gmünd bei der Polizei ein, denen an der Haustüre solche Geschäfte angeboten wurden. Es wurden mitunter spontane Malerarbeiten, Dachsanierungen oder Reinigungsarbeiten angeboten. In der Regel werden Häuser von lebensälteren Bewohnern aufgesucht, die Bezahlung soll regelmäßig bar und in Vorkasse erfolgen.

Die Polzei warnt vor solchen Geschäften. Die Erfahrung zeige, dass an der Haustüre angebotene Handwerkerleistungen oftmals in schlechter Qualität, unvollständig, mit minderwertigen Materialien oder überteuert ausgeführt werden würden. Deshalb rät die Polizei von Haustürgeschäften und Handwerkerleistungen, die an Haustüren angeboten werden, dringend ab. Oftmals handelt es sich auch um Betrüger, die in die Wohnung gelangen wollen.

Tipps von der Polizei: