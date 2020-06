Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

6.30 Uhr: Der heutige Mittwoch wird auch wieder ein wunderbarer Sommertag. Sonne satt und Temperaturen von 23 bis 27 Grad. Tim Abramowski hat in seinem Wetterblog bereits eine erste Prognose für die kommenden Tage zusammengefasst.

6.15 Uhr: Coronabedingt hatte die Stadt Aalen auch den Aufgang zum Aalbäumleturm sperren lassen, um den Begegnungsverkehr auf der Treppe zu vermeiden. „Jetzt hat der Turm wieder für Euch geöffnet“, teilt die Stadt Aalen auf den sozialen Netzwerken mit.

6.05 Uhr: Die Landesregierung hat die Corona-Verordnung überarbeitet. Ab sofort sei "alles" erlaubt - unter klaren Rahmenbedingungen, heißt es von der Regierung. Dazu zählen begrenzte Teilnehmergrößen, das Abstandsgebot von 1,5 Metern und Hygienevorschriften. Was generell verboten bleibe, seien Tanzveranstaltungen, der Betrieb von Diskotheken und Prostitution. Die Einzelheiten können Sie im Artikel nachlesen.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei und auch bei der Bahn wird für die kommende Stunde keine Verspätung mitgeteilt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem schönen Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.