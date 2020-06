Mögglinger Kirchengemeinderat nimmt Arbeit auf

Mögglingen. Mit der konstituierenden Sitzung am vergangenen Donnerstag, 18. Juni, hat der Kirchengemeinderat der katholischen Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus Mögglingen nun seine Arbeit aufgenommen. Viele Gemeindemitglieder haben im vorangehenden Gottesdienst mitgefeiert und so ihren Rätinnen und Räten den Rücken gestärkt. Die zehn gewählten Mitglieder des neuen Kirchengemeinderates freuen sich, dass nun ein Anfang gemacht ist, auch wenn die Arbeit des Gremiums im Moment noch nicht so ablaufen kann wie gewohnt.