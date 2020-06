Am Donnerstag sind mehr Wolken unterwegs

Am Donnerstag wird es auf der Ostalb nicht mehr ganz so strahlend sonnig. Es sind deutlich mehr Wolken unterwegs. Trotzdem wird die Sonne häufig mit von der Partie sein und der Gesamteindruck bleibt freundlich. Die Spitzenwerte liegen bei sommerlichen 23 bis 27 Grad. 23 Grad werden es in Neresheim, 24 in Bopfingen, 25 in Ellwangen, 26 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 27 Grad. In der Nacht zu Freitag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Es kühlt ab auf 14 bis 10 Grad. Der Freitag startet noch freundlich, allerdings wird es im weiteren Tagesverlauf immer wolkiger. Ab dem späten Nachmittag, beziehungsweise frühen Abend sind lokal kräftige Hitzegewitter möglich. Wie immer wird es aber nicht jeden erwischen. Am Wochenende gibt es einen Wechsel aus Sonne, Wolken und einzelnen Gewittern. Die Werte liegen um, beziehungsweise bei knapp über 25 Grad.