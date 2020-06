Umfrage: Soll es nächstes Jahr noch eine Eisbahn auf dem Marktplatz geben?

Schwäbisch Gmünd. Schneemänner bauen, Schlittschuhlaufen und Glühwein trinken gehören zum Winter einfach dazu. Im Gemeinderat wird nun jedoch diskutiert, ob es im kommenden Jahr die Eisbahn auf dem Marktplatz noch geben soll. Auf diese zu verzichten, hatte die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Gemeinderat bei der Haushaltsdebatte beantragt. Die Stadtverwaltung möchte an dem Freizeitangebot festhalten. Mehr zu den Gründen und der Diskussion finden Sie im Artikel: Eisbahn im Frühjahr 2021 in der Schwebe. Die Entscheidung, ob sie wiederkehrt oder weicht, trifft der Gemeinderat in der nächsten Sitzung am 8. Juli.

Wir wollen wissen: Was halten Sie davon? Soll die Eisbahn auch nächstes Jahr auf dem Marktplatz kommen?