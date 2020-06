Sasha auf dem Wasen

Sommer, Sonne, Open-Air: Aktuell gestartet hat der Vorverkauf für das „SWR Festival beim Kulturwasen“. Unter dem Motto „#Zusammenhalten für die Kultur“ feiert der Südwestrundfunk von Freitag, 28. bis Sonntag, 30. August auf dem Wasengelände in Bad Cannstatt. Zum Auftakt des „SWR Festival beim Kulturwasen“ zeigt das SWR Fernsehen eine Tatort-Premiere. Am 29. August präsentiert SWR1 den Singer-Songwriter Sasha und beim großen SWR4 Open Air am 30. August stehen Kerstin Ott und Eloy de Jong auf der Bühne. Tickets gibt es unter www.Kulturwasen.de.