Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.57 Uhr: Die Polizei bittet um Hinweise: Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beschädigte am Samstag zwischen 15:15 Uhr und 17:15 Uhr beim Rangieren einen weißen 3-er BMW. An dem BMW, der ordnungsgemäß auf dem Parkplatz beim Bahnhof in Aalen parkte, entstand ein Schaden von ca. 1000,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier in Aalen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07361/5240.

6.38 Uhr: Der IC 2061 Aalen (6.59 Uhr) über Ellwangen (7.09 Uhr) in Richtung Nürnberg verpätet sich aktuell um zwölf Minuten. Der Grund ist die verspätete Bereitstellung des Zuges.

6.25 Uhr: Nun sind sie registriert, die Jungstörche Ina, Iris und Ingo aus Itzlingen am Ipf. Die ersten in Bopfingen geborene Störche seit über 100 Jahren. Stefan Gerner hat sie am vergangenen Freitag beringt. Dies geschah mithilfe der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bopfingen.

6.12 Uhr: Es ist die wohl schönste Niederlage der gesamten Saison: Der 1. FC Heidenheim ist am letzten Spieltag mit 0:3 (0:2) beim Meister Arminia Bielefeld untergegangen und darf trotzdem feiern. Dank einer unerwarteten 1:5-Klatsche des Hamburger SV zieht die Elf von Trainer Frank Schmidt als Tabellendritter in die Relegation ein zur 1. Liga.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für alle Zugpendler: Die Deutsche Bahn meldet aktuell keine Verspätungen im Ostalbkreis. In der nächsten Stunde fahren alle Züge nach Plan.

6.02 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es heute Morgen noch ruhig. Sie müssen mit keinen größeren Verzögerungen durch Stau rechnen. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.