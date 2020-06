Rot am See: Prozess um Sechsfachmord beginnt

Ellwangen. Der erste Verhandlungstag für den Mordprozess beginnt heute um 9 Uhr im Schwurgerichtssaal des Landgerichts. Der 26-jährige Adrian S. wird beschuldigt, am 24. Januar in Rot am See sechs Menschen erschossen und zwei lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Angeklagte soll in Rot am See seine Mutter, seinen Vater und seine Halbschwester durch gezielte Kopfschüsse getötet haben. Ein Halbbruder, ein Onkel und eine Tante wurden durch weitere Schüsse tödlich verletzt. Zwei weitere Verwandte konnten sich durch Flucht retten. Insgesamt habe der Angeklagte 30 Schüsse abgefeuert, teilt die Staatsanwaltschaft mit.

Was tatsächlich geschah, wird das Gericht unter dem Vorsitzenden Richter Gerhard Ilg klären. Insgesamt sind sieben Verhandlungstage für den Prozess angesetzt.

