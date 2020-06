Heidenheim: Vermisster nach vier Tagen lebend gefunden

Heidenheim. Wie die Polizei Ulm bestätigt, wurde der vermisste Mann aus Heidenheim am Sonntagabend gegen 22 Uhr in einem Waldstück lebend gefunden. Bereits seit Donnerstagabend suchten Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot nach einem 43-jährigen Mann, der sich laut Angaben der Polizei wohl in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Die Suchmaßnahmen zogen sich über das gesamte Wochenende hin. Auch Polizeihubschrauber und Rettungshunde beteiligten sich an der Suche. Nach einem Zeugenhinweis am Sonntagabend konnte ein möglicher Aufenthaltsort eingegrenzt werden. Gegen 22 Uhr fanden Suchkräfte den 43-Jährigen in einem Waldstück zwischen Heidenheim und Steinheim. Der Mann war wohl unterkühlt und dehydriert. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.