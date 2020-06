Jugendliche schlagen 40-Jährigen

Heubach. Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr kam es am Postplatz in Heubach zu Streitigkeiten und einer Auseinandersetzung zwischen einem 40-Jährigen und einer Gruppe Jugendlicher über deren Ursache der Polizei bislang keine Einzelheiten bekannt sind. Im Verlauf des Streits gingen wohl mehrere Jugendliche auf den Mann los und schlugen auf diesen ein. Der Mann flüchtet in ein angrenzendes Haus. Seinen Angaben zufolge wurde er von den Jugendlichen verfolgt und weiter geschlagen. Der 40-Jährige erlitt durch die Schläge einen Nasenbeinbruch, der vor Ort ärztlich behandelt werden musste. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen; Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 07171/3580 zu melden.