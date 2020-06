Film fürs Quarantöne-Festival

Event Die Fuenf und den Olli und Blasmusik mit den böhmischen .. all das gibt’s beim Auto-Quatrantöne-Festival in Iggingen am zweiten Juli-Wochenende. Bis 6. Juli entscheidet der Gesang- und Musikverein Cäcilia anhand des Kartenverkaufs, ob das Event über die Bühne geht. Den Drohnen-Video-Werbefilm dazu gibt es im Netz unter https://www.facebook.com/121503914685815/posts/1830443400458516/?vh=e&d=n. Foto: aks