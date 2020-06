Unfall auf der B29 zwischen Böbingen und Hussenhofen

Iggingen. Wie die Landesmeldestelle für den Verkehrswarndienst Baden-Württemberg am Abend meldete, hatte sich auf der Bundesstraße 29 Aalen in Richtung Stuttgart zwischen Böbingen an der Rems und Hussenhofen in beiden Richtungen ein Verkehrsunfall ereigent. Es wurde gebeten, eine Gasse für Rettungsfahrzeuge zu bilden. Ortskundige Autofahrer wurdenn gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. mbu