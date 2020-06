Liveticker: So läuft die Wahl des neuen Ostalb-Landrats

15.05 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie findet die Wahl wieder in der größeren Stadthalle statt - und nicht im Landratsamt. Pavel bittet, die Abstandsregelungen einzuhalten. Maskenpflicht gilt - außer man sitzt an einem Einzeltisch.

15 Uhr: Landrat Klaus Pavel begrüßt pünktlich und bittet alle Kreisräte - laut Pavel fehlt niemand entschuldigt - jetzt Platz zu nehmen. Der Landrat sei die wichtigste Person, um dem Kreisrät Impulse zu geben, sagt Pavel, der die Arbeit des Gremiums hervorhebt.

14.55 Uhr: Neben Bläse kandidieren außerdem Volkmar Bauer aus Amt Wachsenburg in Thüringen und Harald Reinhard aus Buchenbach im Südschwarzwald. Alle Kandidaten dürfen morgen sich morgen maximal 15 Minuten vorstellen. Danach können die Kreisräte ihnen Fragen stellen. Die anderen Bewerber dürfen in dieser Zeit nicht im gleichen Raum sein. Die anschließende Wahl ist geheim. Wir berichten ab 15 Uhr in einem Liveticker von der Wahl des Landrats aus der Stadthalle.

14.50 Uhr: Für Gmünds Ersten Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag, hat sich jüngst nun auch die Kreistagsfraktion der Grünen ausgesprochen. Zuvor signalisierten bereits die Freien Wähler Zustimmung. CDU, Freie Wähler und Grünen stellen zusammen 51 der 73 Sitze im Kreistag. Der erste Wahlgang ist erfolgreich, wenn ein Kandidat mehr als die Hälfte der Stimmen aller Kreistagsmitglieder - also mindestens 37 - auf sich vereinigt.

14.45 Uhr: Ein großer Tag heute in der Aalener Stadthalle. Dort wählen die Ostalb-Kreisräte einen neuen Landrat. Klaus Pavel, der vor 24 Jahren denkbar knapp per Losentscheid das Amt übernommen hatte, möchte kein viertes Mal mehr kandidieren. Beginn der Landratswahl ist um 15 Uhr.