Lauchheim. Moritz von Woellwarth ist der neue Akademiedirektor auf Schloss Kapfenburg. Das hat Landrat Klaus Pavel auf einer Pressekonferenz dort am Dienstagmittag bekanntgegeben. Der aktuelle Leiter der Musikschule Ellwangen tritt die Nachfolge von Erich W. Hacker offiziell im April 2021 an. Der Stiftungsrat habe ihn in seiner letzten Sitzung einmütig gewählt, so Pavel.