Fahrer schwer verletzt

Gschwend. Ein schwerer Motorradunfall ist am Dienstagabend gegen 17 Uhr auf der B 298 zwischen Gschwend und Gaildorf passiert. Nach Polizeiangaben war der 30-jährige Fahrer am Ausgang einer Linkskurve wegen zu hoher Geschwindigkeit gestürzt und kam erst 110 Meter weiter im Straßengraben zum Liegen. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht .