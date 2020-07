Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.13 Uhr: Landrat Klaus Pavel verkündet das Ergebnis in Aalens Stadthalle: Dr. Joachim Bläse ist der neue Landrat im Ostalbkreis. Der CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzende hat im ersten Wahlgang 64 von möglichen 72 Stimmen erhalten. Mitbewerber Volkmar Bauer erhielt zwei und Harald Reinhard eine Stimme. Fünf abgegebene Stimmen waren ungültig. Das ergibt ein Votum von 88,88 Prozent.

6.08 Uhr: Der IC 2061 Schwäbisch Gmünd (6.42 Uhr) über Aalen (6.59 Uhr) und Ellwangen (7.09 Uhr) in Richtung Nürnberg verspätet sich aktuell um 18 Minuten. Der Grund sind technische Störungen am Zug, meldet die Deutsche Bahn.

6.03 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist heute Morgen noch wenig los. Derzeit müssen Sie mit keinen größeren Verzögerungen durch Stau rechnen. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.