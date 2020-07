Unbekannte beschädigen Blitzer und Plexiglaswand

Leinzell. Unbekannte haben zwischen Dienstag, 12 und Mittwoch 11 Uhr einen Blitzer mit Graffiti beschmiert. Das teilt die Polizei mit. Der Blitzer steht in der Gögginger Straße auf Höhe des dortigen Busbahnhofs. Hinweise bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. (07171) 3580.

Mögglingen. Zuvor haben in Mögglingen Unbekannte zwischen Sonntag 23 und Montag 4.35 Uhr in bunten Farben großflächig eine Plexiglaswand des Leergutlagers eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße beschmiert. Da das Plexiglas aufgrund seiner Beschaffenheit nicht gereinigt werden kann und ersetzt werden muss, beläuft sich der Schaden auf etwa 3000 Euro. Der Polizeiposten Heubach bittet um Zeugenhinweise unter Tel. (07173) 8776.