Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.28 Uhr: Die Auto-Wagenblast-Gruppe befindet sich seit 1. Juli im ordentlichen Insolvenzverfahren. Das geht aus den Bekanntmachungen des Amtsgerichts Aalen hervor. Betroffen sind die Auto-Wagenblast GmbH + Co. KG,, Aalen, die Auto-Wagenblast GmbH + Co. KG,, Schwäbisch Gmünd, und die Auto-Wagenblast Beteiligungs-GmbH, Schwäbisch Gmünd. Damit ist die Phase der vorläufigen Insolvenz beendet.

6.14 Uhr: Heute wird ein wechselhafter Tag. Es kann immer wieder mal regnen, selbst kurze Gewitter sind nicht ganz ausgeschlossen. Es gibt aber auch längere trockene Phasen und teilweise kommt auch mal die Sonne zum Vorschein. Die Spitzenwerte liegen bei 20 bis 24 Grad. Mehr Infos zum Wetter hat Tim Abramowski in seinem Wettervideo.

6.07 Uhr: Gute Nachrichten für alle Zugpendler. Die Deutsche Bahn meldet im Ostalbkreis für die nächste Stunde keine Verspätungen. Aktuell fahren alle Züge nach Plan.

6.03 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es heute Morgen noch ruhig. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut uns sicher an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.