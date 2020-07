Corona-Fall im Berufschulzentrum in Aalen

Aalen. Am Beruflichen Schulzentrum in Aalen ist eine Schülerin aus einer Klasse positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilt das Landratsamt am Donnerstag, 2. Juli mit. Alle betroffenen Kontaktpersonen sind inzwischen auch getestet und waren negativ. Der Schulbetrieb konnte aufgrund des vorschriftsmäßigen Hygienekonzepts weiterlaufen.

Das könnte Sie auch zum Thema interessieren: