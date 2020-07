Bosch AS: Stellenabbau soll sozialverträglich passieren

Einigung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer beim Automobilzulieferer in Schwäbisch Gmünd: Von 4600 schrumpft die Belegschaft bis zum Jahr 2026 auf 2850 Beschäftigte. Investitionen in die Zukunft.

Schwäbisch Gmünd

Nach zahlreichen Verhandlungsrunden, die seit November 2019 dauern, haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nun auf einen Zukunftsplan für den Automobilzulieferer Bosch Automotive Steering (AS) in Schwäbisch Gmünd geeinigt. In der Nacht von Freitag, 26. Juni, auf Samstag, 27. Juni, einigte man sich auf ein Eckpunktepapier, dem inzwischen auch die Gremien beider Seiten zugestimmt haben.

Zu den wesentlichen Inhalten dieses Eckpunktepapiers zählt der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis Ende 2026. Der Stellenabbau auf 2850 Beschäftigte bis Ende 2026 soll über den Abschluss von Altersteilzeit-, Vorruhestands- und Aufhebungsverträgen erfolgen. Derzeit sind bei Bosch AS in Schwäbisch Gmünd noch 4600 Beschäftigte tätig.

„Der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen ist von größter Bedeutung für unsere Beschäftigten. Er gibt ihnen Sicherheit für die Zukunft“, betont Alessandro Lieb, Vorsitzender des Betriebsrats. Darüber hinaus haben Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter vereinbart, dass es zu keinem zusätzlichen Stellenabbau aufgrund der Corona-Pandemie kommen soll. Die konjunkturellen Effekte, die durch Corona entstanden sind, werden durch Personalkostensenkungen kompensiert.

Zukünftige Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter waren ein wichtiges Thema in den Verhandlungen. „Durch zielgerichtete und differenzierte Qualifizierungsangebote sollen alle Mitarbeitergruppen die Chance erhalten, ihre berufliche Zukunft zu gestalten“, so Lieb.

„Ich bin froh, dass wir uns auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt haben“, sagt Stefan Grosch, Mitglied der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor von Bosch Automotive Steering. „Damit wird deutlich, dass wir uns zum Standort und zum Produktionswerk in Schwäbisch Gmünd bekennen.“ Auch Alessandro Lieb ist zufrieden: „Mit diesem Eckpunktepapier ist es uns gelungen, eine nachhaltige Perspektive für den Standort zu schaffen.“

Zwischen 2020 und 2026 will Bosch AS über 350 Millionen Euro in die Entwicklung innovativer Produkte wie Steer-by-Wire, neue Fertigungstechnologien und den Ausbau der Digitalisierung oder die Softwareentwicklung investieren. „Wir wollen hier weiterhin innovative Produkte entwickeln, zur Serienreife bringen und auch in Schwäbisch Gmünd fertigen“, erklärt Grosch. „Damit können wir das künftige Beschäftigungsniveau am Standort über 2026 hinaus absichern– sowohl in der Produktion als auch in Entwicklung, Vertrieb und Verwaltung.“

Lieb betont: „Innovationen und Investitionen in die Zukunft waren ein zentraler Bestandteil des Forderungskatalogs der Arbeitnehmervertretung. Durch die vereinbarten Investitionen gibt es langfristig verbindliche Zusagen für unseren Standort.“

Beide Parteien sind sich einig, dass die Ausbildung weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Standorts bleiben wird.

„Entscheidend für eine erfolgreiche Zukunft unseres Standorts ist auch, dass Arbeitgeber und Betriebsrat diese gemeinsam gestalten“, sagt Grosch. Daher wurde die Einberufung eines Zukunftsbeirats vereinbart. Dieser wird aus Vertretern des Unternehmens und des Betriebsrats bestehen und die gesamte Umsetzung der Vereinbarung begleiten und die vereinbarten Prämissen regelmäßig überprüfen. „Der Zukunftsbeirat gewährleistet die langfristige Sicherung unseres Standorts“, erklärt Lieb. „Er regelt die Prozessbegleitung der vereinbarten Maßnahmen und sichert deren Umsetzung.“