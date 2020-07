Tims Wetterblog fürs Wochenende

Aalen. Der Juli startete gleich mit einem ordentlichen Donnerwetter. Rund um Aalen kamen durch das Gewitter am Mittwochabend zwischen 20 und 30 Liter pro Quadratmeter zusammen. Innerhalb von rund 30 Minuten fiel teilweise bis zu einem Drittel der Niederschlagsmenge, die sonst im gesamten Juli üblich ist.

An diesem Freitag gibt es auf der Ostalb einen Wechsel aus Sonne, Wolken und lokalen Schauern. Sonderlich viel Regen wird aber nicht fallen und an den allermeisten Stellen wird es sowieso trocken bleiben. Die Spitzenwerte liegen bei 20 bis 24 Grad. 20 Grad werden es in Neresheim, 21 in Bopfingen, 22 in Ellwangen, 23 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 24 Grad. Am Samstag scheint häufig die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt bei 26 Grad. Noch etwas wärmer wird es am Sonntag, bis zu 27 Grad. Es gibt eine Mischung aus Sonne und teils dichten Wolken. Das erste Juli-Wochenende wird wettertechnisch also recht ordentlich. tim