Heidenheim hält in Bremen ein 0:0 - das Spiel ist spannend

Für den FC Heidenheim schlägt heute Abend und am Montag die Stunde der Wahrheit in Sachen Bundesliga-Aufstieg. Im Relegationsspiel gegen den Drittletzten der Bundesliga, Werder Bremen, versucht der FCH als Tabellendritter der 2. Liga den Sprung ins Fußball-Oberhaus. Bei Halbzeit steht es torlos 0:0. Bremen zeigt sich als die spielbestimmende Mannschaft. Aber Heidenheim steht kompakt und lässt nichts zu. Zweimal Sessa, Kleindienst und Multhaup hatten mit ihren Kontern die besseren Torchancen als die Gastgeber. Das Remis zur Pause ist durchaus gerecht.

Nach dem Wechsel kommt Heidenheim besser ins Spiel. Echte Torchancen bleiben zunächst auf beiden Seiten aus.

Beim FCH wartete Frank Schmidt mit einer faustdicken Überraschung auf: Im Mittelfeld startete der 19-jährige Kevin Sessa, der in der gesamten Zweitligasaison auf gerade einmal 15 Einsatzminuten gekommen ist. Damit hatte wohl kaum jemand gerechnet. Ebenfalls unerwartet kommt die Startelfnominierung für Multhaup, der über die Saison hinweg hauptsächlich als Joker in Erscheinung trat und in vier der letzten sechs Zweitliga-Spiele gar nicht zum Einsatz kam. Sessa zählte zu den auffälligsten FCH-Spielern, musste aber seiner Laufbereitschaft nach einer Stunde Tribut zollen und wegen eines Krampfes ausgewechselt werden. Für ihn kam Kerschbaumer.





Es regnet immer heftiger. Starker Wind peitscht den Regen gegen die Körper der Spieler. Beide Teams zeigen sich unbeeindruckt und spielen mit vollem Einsatz weiter.

So sehen die Startformationen beider Teams aus.

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Friedl - Bargfriede - Eggstein, Klassen - Rashica, Osako, Füllkrug.

FC Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf - Griesbeck, Dorsch - Multhaup, Sessa, Thomalla - Kleindienst.