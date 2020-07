Motorroller brennt aus - 10.000 Euro Schaden

Schwäbisch Gmünd. Ein an der Schillerrealschule in der Rektor-Klaus-Straße geparkter Roller fing in der Nacht zum Freitag Feuer und brannte komplett aus. Laut Angaben der Polizei bemerkten aufmerksame Polizeibeamte gegen 2.45 Uhr in der Nähe des Polizeireviers den Rauchgeruch und riefen die Feuerwehr. Dadurch konnte ein Übergreifen der Flammen auf das direkt angrenzende Gebäude der Schillerrealschule verhindert werden. Dennoch entstanden leichte Brandschäden am Gebäude und der Motorroller brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird bisher auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Wahrnehmungen im dortigen Bereich werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegengenommen.