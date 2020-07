31 Jahre alter Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Aalen-Unterkochen. Bei einem Unfall am Freitagmittag ist ein 31 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereigente sich der Unfall auf der Aalener Straße in Richtung Unterkochener Ortsmitte. Um an der Ecke Kneippweg nach links abzubiegen, hielt der Biker an. Ein nachfolgender 42 Jahre alter Opel-Fahrer übersah dies und fuhr auf das Motorrad auf.

Durch den Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall und wurde von dem Auto überrollt. Der Biker wurde schwer verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Aalener Straße blieb für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge gesperrt.