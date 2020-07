Bierschneider übernimmt Wagenblast

Aalen/Schwäbisch Gmünd. Aufatmen bei den Mitarbeitern der Auto Wagenblast-Gruppe. Das Unternehmen wurde an die Bierschneider-Gruppe verkauft. Damit ist für den Vertragshändler und Servicepartner für die Marken Volkswagen Pkw und Nutzfahrzeuge und Audi eine Zukunftslösung gefunden worden. Mit Ausnahme von 14 Arbeitnehmern werden nahezu alle am 1. Juli 2020 beschäftigen etwa 225 Arbeitnehmer übernommen. Das teilt der Insolvenzverwalter Prof. Dr. Martin Hörmann in einer Pressemeldung mit.

„Ich bin froh, dass wir mit der Bierschneider-Gruppe in Rekordzeit einen starken Übernehmer

gefunden haben. Damit haben die Kunden von Auto Wagenblast sowie die Autohersteller auch in der

Zukunft einen erstklassigen und verlässlichen Partner“, so Insolvenzverwalter Martin Hörmann.

Die Bierschneider-Gruppe hatte Ende Juni 2020 ein bindendes Angebot zum Erwerb wesentlicher

Vermögenswerte abgegeben. Das Konzept sieht die Fortführung der Standorte Aalen, Heidenheim, Schwäbisch Gmünd und Bettringen vor.

Die Auto Bierschneider Aalen GmbH wird ab Mittwoch, 15. Juli, den Geschäftsbetrieb an allen Standorten der früheren Auto Wagenblast + Co. KG wieder aufnehmen. Die Autohaus Gruppe Bierschneider betreibt

damit in Baden-Württemberg und Bayern künftig 23 Autohäuser der Marken VW, VW Nutzfahrzeuge,

Audi, Seat, Skoda, Jaguar und LandRover. Zusammen mit den neu hinzugekommenen Betrieben

beschäftigt die mittelständische familiengeführte Firmengruppe circa 1.100 Mitarbeiter. „Es freut uns, eine so renommierte Autohausgruppe mit seinen erfahrenen Fachkräften übernehmen zu können“, so Michael Fleischmann, Geschäftsführer der Auto Bierschneider Aalen GmbH. „Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

„Nach drei Monaten mit viel auf und ab, freue ich mich für meine Kollegen und Kolleginnen, dass wir in

dieser schweren Zeit eine Perspektive für den Großteil der Mitarbeiter durch den Verkauf schaffen

konnten“, so Marcus Nadolski, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Auto Wagenblast-Gruppe. „Ich blicke optimistisch und mit voller Hoffnung in die Zukunft. Für jeden Mitarbeiter, der unser Unternehmen

verlassen musste, tut es mir persönlich sehr leid und wünsche ihnen alles erdenklich Gute für die

Zukunft.“

Tobias Bucher, IG Metall Heidenheim: „Ich persönlich freue mich darüber, dass alle Standorte erhalten

werden. Für die derzeitige wirtschaftlich extrem schwierige Situation und die Tatsache, dass der Betrieb

aus der Insolvenz übernommen wird, bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Für die meisten

Beschäftigten, die aufgrund des Erwerberkonzepts der Firma Bierschneider nicht übernommen werden,

konnten wir eine Transfergesellschaft mit einer Laufzeit von acht Monaten vereinbaren. Dies ist eine

gute Möglichkeit, sich weiter zu qualifizieren und ein Puffer zur direkten Arbeitslosigkeit.“

„Trotz einer extrem schwierigen Ausgangslange im Kfz-Handwerk, konnte ein Erfolg generiert werden.

Ein so geringer Personalabbau ist der Beleg dafür, dass in einer solch schwierigen wirtschaftlichen Zeit

ein Investor gefunden werden konnte, der alle verbliebenen Standorte und fast jeden Beschäftigten eine

weitere Chance bietet. Gemeinsam mit der IG Metall und den Betriebsräten steuert das

Traditionsunternehmen eine neue Zukunft an“, so Cynthia Schneider, Gewerkschaftssekretärin der IG

Metall Aalen und Schwäbisch Gmünd.