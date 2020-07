Baugebiet alter Sportplatz in der Warteschleife

Entwicklung Der alte Sportplatz am Ortseingang aus Richtung Täferrot (Bildmitte) könnte die letzte Fläche werden, aus der in Leinzell Bauland entsteht. Die für die Umwandlung notwendige Flora-Fauna-Habitat-Vorprüfung und die Artenschutzprüfung sind abgeschlossen. Der Antrag der Gemeinde auf die Herausnahme der Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet ist gestellt. Der Gemeinderat hat einstimmig einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst. Der Fortgang des Verfahrens, bei dem über die Art der Bebauung entschieden wird, steht an, sobald das Landratsamt über die Freigabe entschieden hat. Foto: Anja Jantschik