Zehn Autos an Bahnhöfen im Raum Waiblingen aufgebrochen

Waiblingen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden jeweils im Bereich der Bahnhöfe in den Ortsteilen Remshalden-Geradstetten, Remshalden-Grunbach und Weinstadt-Endersbach an insgesamt zehn geparkten Fahrzeugen eine Seitenscheibe eingeschlagen und verschiedene Gegenstände gestohlen. Das meldet die Polizei. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 12.000 Euro. Das Polizeirevier bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07151/950422.