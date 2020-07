Zwei Mal Feuer gelegt in Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd. In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.20 Uhr wurden in der Heidenheimer Straße auf dem Gelände des Berufschulzentrums durch Unbekannte abgelagerte Holz-Paletten in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Im Anschluss wurde ein weiteres Feuer in der Donaustraße festgestellt. Dort brannte ein städtischer Mülleimer welcher ebenfalls durch Unbekannte in Brand gesetzt wurde.

Hier entstand laut Polizei kein nennenswerter Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd unter Telefonnummer 07171-3580 entgegen.