Schnatterer gegen Bremen in der Startelf

Die Fans in der Heidenheimer Innenstadt stimmen sich bereits auf das Spiel des Jahres ein, das in knapp einer halben Stunde - ohne Zuschauerbeteiligung - auf dem Schlossberg angepfiffen wird. Um 20.30 Uhr wird Referee Felix Brych das Leder in der Voith-Arena zum Relegationsrückspiel des FCH gegen Werder Bremen freigeben.

In der Startelf des FC Heidenheim steht erstmals seit längerer Zeit wieder Kapitän Marc Schnatterer. "Er ist wieder fit. Und er ist heiß auf dieses Spiel", sagt FCH-Cheftrainer Frank Schmidt.

So sehen die Aufstellungen aus:

FCH: Müller - Busch, Mainka, Beerman, Theuerkauf - Griesbeck, Dorsch - Schnatterer, Leipertz - Kleindienst, Thomalla.

Werder: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Friedl, Augustinsson - Vogt - Eggestein, Osako, Klaassen - Rashica, Sargent.