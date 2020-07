Schreinerei in Steinheim am Albuch brennt

Steinheim. Wie die Polizei am Abend gegen 22.05 Uhr meldet, brennt im Haldeweg in Steinheim am Albuch eine Schreinerei. Einsatzkräfte aus der näheren Umgebung sind ausgerückt, um das Feuer in dem holzverarbeitenden Betrieb zu löschen. Stand 23 Uhr ist das Feuer unter Kontrolle. mbu