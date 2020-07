Mehrere kleine Brände auf Schulhof

Schwäbisch Gmünd. Mehrere kleine Brände legte ein bislang unbekannter Täter zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen auf dem Schulhof der Pädagogischen Hochschule in der Oberbettringer Straße. Unter anderem wurden zwei Mülleimer auf dem Pausenhof, sowie ein Bremskeil, mehrere Plastikflaschen und Kartonagen in der Nähe eines Imbisswagens angezündet. Der Schaden am Imbisswagen beläuft sich auf etwa 200 Euro, an den beiden Mülleimern entstand kein Sachschaden. Hinweise hinsichtlich Personen, die sich am Wochenende dort aufgehalten haben bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171)3580.