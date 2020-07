Rote Ampel überfahren: 10-jähriges Mädchen gefährdet

Schwäbisch Gmünd-Bettringen. Ein 10-jähriges Mädchen wurde am Freitagabend gegen 19.10 Uhr an der Fußgängerampel im Bereich Weilerstraße/Konrad-Adenauer-Straße von einem grauen Auto gefährdet. Das Wie die Polizei berichtet, überquerte das Mädchen bei "grün" die Fahrbahn, als der unbekannte Fahrer bei "rot" in den Kreuzungsbereich einfuhr und hierdurch die 10-Jährige gefährdete. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet unter Telefon (07171)3580 um Hinweise auf das betreffende Auto, der ein AA-Kennzeichen hatte.