Wie schütze ich mich vor Einbrechern? Die Polizei gibt Antwort

Auch wenn das Polizeipräsidium Aalen zuletzt einen Rückgang der Einbruchszahlen vermelden konnte, bleiben Einbrüche ein zentrales Thema ihrer Arbeit. Daher gibt es die Woche bis Freitag, 10. Juli, die Themenwoche "Einbruchschutz" der Polizei.

Nicht nur jetzt, während der Urlaubszeit, besteht die Gefahr, dass Einbrecher zuschlagen. Auch die bevorstehende "dunkle Jahreszeit" wissen die Langfinger zu nutzen, um in Häuser und Wohnungen einzusteigen. Nachrüstungen an Fenster und Türen brauchen jedoch Vorlaufzeit. Angebote müssen eingeholt, Handwerker beauftragt werden und möglicherweise gibt es sogar eine staatliche Förderung dieser Maßnahmen.

Insbesondere um mit einem Gefühl von Sicherheit in die "dunkle Jahreszeit" und damit in die Haupteinbruchszeit zu gehen, ist jetzt also der richtige Zeitpunkt, sich über Einbruchschutz Gedanken zu machen. Darauf zielt die Themenwoche "Einbruchschutz" der Polizei ab.

Dazu gibt es an diesem Dienstag ab 19 Uhr auf Facebook einen Fachvortrag im Live-Stream zum Thema. User können während des Vortrags und auch im Anschluss über das soziale Netzwerk Fragen an die Polizei stellen. Unter www.facebook.com/PolizeiAalen ist die Polizei Aalen auf Facebook erreichbar.

Weiter geht es am Mittwoch von 10 bis 16 Uhr - dann sind die Telefone der Beratungsstellen sowie der Facebook-Chat durchgehend besetzt.

Weitere Informationen gibt es unter:

www.ppaalen.polizei-bw.de

www.polizei-beratung.de

www.k-einbruch.de