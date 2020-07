Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.20 Uhr: Was viele bereits erwartet haben, ist nun amtlich: Der Verein Kulturfreunde Galgenberg hat sein Festival abgesagt. Die Corona-Verordnung lässt das in diesem Jahr nicht zu. „Auch wenn eine Veranstaltung unter Auflagen irgendwie möglich gewesen wäre: Es wäre nicht dasselbe“, sagt Flechsler. 2021 soll das Festival wieder stattfinden.

6.50 Uhr: Die Aufbauarbeiten für die diesjährige Sommeraktion „Aalen City blüht – verliebt in Aalen“ sind in vollem Gange. Traumhaft gestaltete Blumenplätze und viele Symbole der Liebe erwarten die Besucher ab 9. Juli in der Aalener Innenstadt.

6.30 Uhr: Am Mittwoch teilt sich die Sonne den Himmel zwar wieder mit einigen Wolken, aber wir befinden uns auf der sommerlichen Seite. Die Spitzenwerte liegen bei 22 bis 26 Grad. Die Einzelheiten hat Tim Abramowski in seinem Wettervideo zusammengefasst.

6.15 Uhr: Nach aufwendiger Ermittlungstätigkeit der Sondereinheit des gemeindlichen Vollzugsdienstes konnte in den frühen Morgenstunden des 2. Juli der Verursacher verschiedener Müllablagerungen im Umfeld des Aalener Thermalbads auf frischer Tat ertappt werden. Der Täter muss jetzt mit empfindlichen ordnungsrechtlichen Konsequenzen rechnen.

6.08 Uhr: Am Montag meldeten sich in der Kita in Hussenhofen in einer Gruppe 14 Kinder und in einer zweiten Gruppe zehn Kinder krank. Daraufhin empfahl das Gesundheitsamt, die Kita zu schließen. Drei Personen wurden gestestet.

6.03 Uhr: Starten wir mit einem Blick auf die Straßen der Ostalb am Dienstagmorgen: Keine Staus zu melden. Kommen Sie gut an Ihr Ziel. Auch bei der Bahn werden keine Verspätungen oder Ausfälle gemeldet.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.