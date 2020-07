Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.15 Uhr: Fünf junge Männer sollen an Halloween des vergangenen Jahres im Alb-Donau-Kreis ein 14-jähriges Mädchen mehrfach vergewaltigt haben. Ab heute stehen sie in Ulm vor Gericht.

6.10 Uhr: Am Mittwochabend geriet ein Mann bei Täferrot vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung in einen Löschwasserteich, wobei sich das Auto überschlug und auf dem Dach im Teich liegen blieb. Der 38-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und blieb bei dem Unfall unverletzt.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei und auch bei der Bahn wird für die kommende Stunde keine Verspätung mitgeteilt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen