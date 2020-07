Neue Ärztin in Lorch

Medizinische Versorgung Dr. Tanja Schramek unterstützt die Praxis von Dr. Thomas Maier in der Hauptstraße.

Lorch. Bürgermeisterin Marita Funk hat Dr. Tanja Schramek mit einem Blumenpräsent in Lorch willkommen geheißen. Sie ist seit 1. Juli bei Dr. Thomas Maier tätig. Die Lorcherin hat zuvor im Raum Rudersberg in einer Hausarztpraxis gearbeitet. Mit ihrem Wechsel nach Lorch, unterstützt sie das Praxisteam ab sofort mit einem Umfang von 50 Prozent vor Ort. Dr. Maier hat seit 1. Januar 2013 die Praxis von Dr. Harms in der Hauptstraße übernommen. Die Anwesenden freuten sich sehr über die zusätzliche Gewährleistung der ärztlichen Versorgung vor Ort.