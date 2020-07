Auto prallt gegen Baum - Fahrerin bleibt unverletzt

Gschwend. Ohne Verletzungen kam eine 46-jährige Hyundai-Fahrerin am Donnerstagmorgen gegen 06:20 Uhr auf der K3331 zwischen Rauhenzainbach und Wildgarten davon, als sie von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum krachte. Laut Informationen der Polizei fuhr die Frau in Richtung Rauhenzainbach. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Außerdem wurden zwei Bäume in der Nähe der Fahrbahn beschädigt.