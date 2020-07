Krawallnacht in Stuttgart: Zwei weitere Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart. Polizeibeamte haben am Mittwoch, 8. Juli, und am Donnerstag 9.Juli, einen 23-Jährigen und einen 18-Jährigen festgenommen, die im Verdacht stehen, sich an den Ausschreitungen und Plünderungen in der Stuttgarter Krawallnacht am 20. auf den 21 Juni, beteiligt zu haben. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Stuttgart hervor. Intensive Ermittlungen führten auf die Spuren der Tatverdächtigen, so soll der 23-Jährige geplündert und der 18-Jährige Streifenwagen beschädigt haben. Der 23 Jahre alte rumänische Staatsbürger wurde am Mittwoch und der 18 Jahre alte deutsche Staatsbürger am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.

Die Ermittlungen der Kriminalbeamten machen weiterhin Fortschritte. So gibt es derzeit insgesamt 20 Haftbefehle gegen tatverdächtige Personen, davon befinden sich 14 im Vollzug. Gegen sechs weitere wurde der Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Bei einer weiteren Person konnte der Tatverdacht ausgeräumt werden und der Haftbefehl wurde aufgehoben.