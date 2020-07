Keine Abi-Party – aber Deko

Bildung Wegen Corona gibt’s 2020 keine wilde Abi-Party mit der ganzen Schulgemeinschaft am Heubacher Rosenstein-Gymnasium. Dafür haben die Abiturienten in der Nacht zum Freitag das Schulhaus innen und außen dekoriert. Den Neubau ziert ein Betreten-verboten-Schild. Text/Foto: me