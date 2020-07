Aldi Süd eröffnet Filiale im City-Center

Gewerbe Das Warten für Kunden hat ein Ende. An diesem Samstag, 11. Juli, eröffnet der Discounter Aldi Süd seine neue Filiale im Untergeschoss des Gmünder City-Centers. Nach dem Rückzug von Kaufland waren dort die Flächen im Untergeschoss und Erdgeschoss frei und in den vergangenen Monaten umgebaut geworden. Nun sind die Bauarbeiten abgeschlossen. Auf einer Fläche von rund 1200 Quadratmetern bietet Aldi Süd ab sofort Kunden ein breites Sortiment an Lebensmitteln an. Zunächst von 8 bis 20 Uhr. Während Aldi die Untergeschoss-Fläche einnimmt, richtet sich auf der Erdgeschoss-Fläche der Lebensmittelmarkt Tegut ein. Dieser soll im Herbst eröffnet werden. Foto: hoj