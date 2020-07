Polizei muss Schlägerei auflösen

Polizei Großer Einsatz am Freitagabend im Gmünder Taubental – laut Zeugen gehen junge Männer auf einen einzelnen los.

Die Polizei war am Freitagabend im Taubental mit größerem Aufgebot im Einsatz, ersten Angaben zufolge, um eine Schlägerei unter etwa 15 jungen Männern aufzulösen. Foto: Hie

Schwäbisch Gmünd. Zu einem größeren Einsatz musste die Polizei am Freitagabend ins Gmünder Taubental ausrücken. Die Beamten mussten nach Angaben des Polizeiführers vom Dienst im Polizeipräsidium Aalen eine Schlägerei unter etwa 15 jungen Männern beenden. Wie es von der Polizei weiter heißt, zur Sicherheit der Einsatzkräfte mit einem größeren Aufgebot an Beamten. Sieben Polizeiwagen, sieben Wagen der Bereitschaftspolizei sowie ein Fahrzeug der Malteser standen um den Parkplatz am Ende des Wohngebiets im Taubental. Ein Anwohner, der den Vorfall mitbekommen hatte, sagte gegenüber dieser Zeitung, er habe gesehen, wie ein einzelner junger Mann von mindestens 15 anderen angegriffen worden sei. Daraufhin habe er die Polizei gerufen. Er habe auch gesehen, dass Messer und Stangen zum Einsatz gekommen seien.

Was genau vorgefallen ist und den Konflikt ausgelöst hat, dazu konnte die Polizei am Freitagabend bis Redaktionsschluss um 22.45 Uhr keine genaueren Angaben machen, weil die Ergebnisse der Ermittlungen vor Ort noch nicht vorlagen. Ein ausführlicher Bericht folgt.