Rauchender Kamin sorgt für Feuerwehreinsatz

Schwäbisch Gmünd. Am späten Samstagabend löste ein qualmender Kamin in der Neue Straße in Schwäbisch Gmünd einen Feuerwehreinsatz aus. Laut ersten Informationen der Polizei konnten die zwei Senioren aus dem qualmenden Gebäude ohne Verletzungen geborgen werden. Schwierigkeiten beim Entzünden des Kamins waren die Ursache für die starke Rauchentwicklung. Diese Meldung wird aktualisiert.