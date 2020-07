Gegen Corona-Auflagen verstoßen: Geldstrafe für den 1. FC Heidenheim

Beim Relegationsspiel in der Voith-Arena haben unter anderem Spielerfrauen unerlaubt auf der Tribüne Platz genommen.

Heidenheim. Auf den 1. FC Heidenheim wartet nach dem Relegationsrückspiel gegen Werder Bremen eine Geldstrafe der Deutschen Fußball Liga (DFL). Obwohl es sich coronabedingt um ein Geisterspiel gehandelt hat, waren in der Voith-Arena in Heidenheim am vergangenen Montag rund 50 Anhänger des FCH auf der Tribüne aufgetaucht. Das teilt der SWR mit. Laut Heidenheimer Zeitung handelt es sich dabei um Mitarbeiter des FCH und einige Spielerfrauen.

Wie der SWR berichtet, verhängte die DFL die Sanktion gegen den Zweitligisten, weil er "offenkundig gegen das medizinisch-organisatorische Konzept der 'Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb' der DFL verstoßen" habe. Den Verein träfe ein "Organisationsverschulden". Zur Höhe der Strafe habe die DFL keine Angabe gemacht, teilt der SWR mit.