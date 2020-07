B29: Frontalzusammenstoß in Gmünd - Verkehr in beide Richtungen lahmgelegt

Schwäbisch Gmünd. Auf der Bundesstraße 29 Aalen - Stuttgart, ist die Fahrbahn zwischen Schwäbisch Gmünd-Ost und Schwäbisch Gmünd in beide Richtungen durch eine Unfallstelle blockiert - ebenso der Einhorntunnel. Laut Polizei gab es einen Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werde die Sperrung voraussichtlich länger andauern, da ein LKW geborgen werden muss. Der Einhorn-Tunnel ist aufgrund des Rückstaus in Fahrtrichtung Aalen gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Es ist geplant, so die Polizei, dass der Verkehr in Kürze einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden kann. Mit weiteren Behinderungen ist jedoch auch auf Grund des Feierabendverkehrs zu rechnen

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine Autofahrerin von Aalen in Richtung Schwäbisch Gmünd, als sie in der Aalener Straße vor dem Tunnel aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrspur geriet und dort frontal mit einem Sattelzug zusammenstieß. Laut Zeugen sei die Autofahrerin kurz zuvor ein weiteres Mal leicht auf die Gegenfahrspur geraten. Da der Gegenverkehr bei dieser Situation jedoch ausweichen konnte, sei es zu keinem Zusammenstoß gekommen. Bei dem Unfall wurde die Autofahrerin vermutlich schwer und ein Kind, das auf dem Beifahrersitz saß, leicht verletzt. Beide wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Unfallzeugen sollten sich bitte mit der Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Tel. (07171)3580 in Verbindung setzen. mbu/jk